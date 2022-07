Gianluca Scamacca ne rejoindra pas le PSG

Depuis plusieurs semaines, le PSG pistait Gianluca Scamacca afin de renforcer son attaque. Alors que les dirigeants parisiens ont très vite trouvé un accord avec le joueur, les discussions s’éternisaient entre Sassuolo et les Rouge & Bleu. Alors que le PSG ne souhaitait pas mettre plus de 40 millions d’euros, le club italien attendait 50 millions d’euros. Ces derniers jours, le club de la capitale a vu West Ham entré dans le dossier. Et le club anglais a réussi à doubler le PSG.

Accord verbal entre West Ham et Sassuolo

Selon les informations de Sky Sport Italia, West Ham et Sassuolo ont trouvé un accord verbal pour le transfert l’international italien. Le montant du transfert serait de 36 millions d’euros plus 6 millions d’euros ainsi qu’un pourcentage à la revente de 10%. Gianluca Di Marzio, journaliste spécialiste du mercato, explique que les documents doivent être signés demain. « Ces derniers jours, la pression des Anglais pour l’attaquant italien était devenue forte, en plus de celle du PSG. Les dernières heures ont été décisives pour l’accord trouvé.«