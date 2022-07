Pour renforcer son attaque, le PSG pense depuis plusieurs semaines à Gianluca Scamacca mais n’a jamais réussi à trouver un accord avec Sassuolo. En effet, les Rouge & Bleu ne voulaient pas payer plus de 40 millions d’euros pour l’international italien alors que Sassuolo en demandait près de 50. Ces derniers jours, un autre prétendant pour l’international italien est entré dans la course, West Ham. Le club anglais aurait déjà formulé une offre de 40 millions d’euros et pourrait finalement rafler la mise.

Sassulo aurait baissé ses prétentions pour Scamacca

Alors que le PSG cherchait un nouveau joueur pour renforcer son attaque, celui-ci ne devrait finalement pas être Gianluca Scamacca. Le joueur de 23 ans devrait atterrir du côté de West-Ham puisque les londoniens et Sassuolo sont sur le point de trouver un accord selon le journaliste Matteo Moretto. Le transfert devrait avoisiner les 40 millions d’euros bonus compris, soit moins que ce que souhaitait de base les dirigeants transalpins. Les négociations devraient donc se poursuivre dans les prochains jours entre les deux clubs pour arriver à une issue heureuse. Le Paris Saint-Germain de son côté devrait se tourner vers une autre piste en attaque, et le nom de Gonçalo Ramos revient de plus en plus ces derniers jours dans les médias.