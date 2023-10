Ginola : « Ce que j’ai par-dessus tout, c’est l’amour du PSG »

Mercredi soir (21 heures, Canal Plus, RMC Sport 1), le PSG se déplace à Newcastle dans le cadre de la deuxième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Une rencontre spéciale pour David Ginola, qui a joué pour les deux clubs.

Pour la première fois de leur histoire, le PSG et Newcastle vont s’affronter mercredi soir pour le compte de la deuxième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Une rencontre qui aura une saveur particulière pour David Ginola. Légende des Rouge & Bleu, il avait quitté le club de la capitale après trois ans (1992-195) pour rejoindre les Magpies pour deux saisons (1995-1997). Consultant pour Canal Plus, il sera sur la pelouse de Saint-James Park dans deux jours. Dans une interview accordée au Parisien, David Ginola a évoqué ce choc entre ses deux anciens clubs.

« Ce que j’ai par-dessus tout, c’est l’amour du PSG »

« Les gens me disent : « C’est le Ginolatico ! », mais je n’en suis plus là. Je remonte de temps en temps à Newcastle, j’ai gardé des contacts là-bas, même si le temps passe. Cela dit, c’est forcément un match qui me tient à cœur, car je suis parti de Paris pour aller à Newcastle en 1995. » Dans cet entretien, il a également expliqué ce qu’il avait gardé en lui du PSG. « La passion et l’amour. Je n’ai pas grand-chose de parisien en moi, étant provençal, né d’un père d’origine italienne et d’une mère paysanne qui vient d’au-dessus de Nice. Pour moi, ça a toujours été le Paris de Marcel Pagnol, le regard des gens du sud sur Paris. Ce que j’ai par-dessus tout, c’est l’amour du PSG. J’étais très bien ici. Partir d’ici a été un crève-cœur. Quand tu es bien dans ta vie de tous les jours, à l’entraînement, avec les coéquipiers, il n’y a aucune raison de partir. J’avais une histoire d’amour au quotidien avec les supporters. Paris reste le club qui m’a donné les plus belles pages françaises de ma carrière. On aurait juste pu asseoir l’hégémonie parisienne en Europe. C’est mon petit regret. Le groupe était fantastique et il n’y avait pas besoin de grands discours entre nous.«

« Luis Enrique est pour moi un super choix »

David Ginola évoque aussi les changements au sein du club cet été, lui qui avait expliqué à plusieurs reprises que le PSG devait construire une équipe et non additionner les talents.

« Ce n’était pas une critique, mais j’ai fait ce constat le soir d’une élimination face au Bayern Munich, qui s’appuie sur des figures historiques, des gens qui ont œuvré sur le terrain et qui sont passés de l’autre côté maintenant. Qui de mieux que ces gens pour connaître le club ? C’est d’une logique implacable et le PSG se doit de faire ça. C’est le plus bel exemple que tu puisses apporter. Vivre avec son temps ne veut pas dire oublier les bonnes choses du passé. Tu as besoin de prouver dans le temps que ce que tu es en train de changer est quelque chose de pérenne. Luis Enrique est pour moi un super choix. Mais ça ne sera pas un très bon choix sur un an. Il faut laisser, comme à Guardiola, du temps. Il faut donner une vraie chance à des gens qui ont une vraie vision. On ne peut pas changer de coach chaque année. C’est de l’ordre de l’impossible. Un groupe a besoin d’avoir une stabilité, de se connaître, de travailler, pour s’améliorer ensemble et pas de manière dispersée.«