Le PSG a écrit une belle page de son histoire ce mardi soir en réalisant une belle remontée face au FC Barcelone (1-4) pour une qualification en demi-finales de Ligue des champions.

La belle saison du PSG se poursuit. Large leader de Ligue 1 et qualifié en finale de Coupe de France, le club de la capitale continue à faire vibrer ses supporters. Ce mardi soir, les Rouge & Bleu ont renversé le FC Barcelone dans un match héroïque et affronteront le Borussia Dortmund en demi-finales de Ligue des champions. Une belle performance saluée par les médias, les supporters et observateurs de football. Présent sur le plateau du Canal Champions Club après la victoire du PSG, l’ancien Parisien – David Ginola – a félicité les hommes de Luis Enrique.

À voir aussi : LdC – Les coulisses d’une célébration historique pour le PSG

« On a vu une équipe et un groupe surtout »

« Oui, il y avait une grande sérénité. Ils ont su réagir après avoir encaissé le premier but. On a vu une équipe et un groupe surtout. Félicitations à eux, j’ai vraiment envie de les applaudir parce qu’ils ont été décrié, on a dit énormément de choses sur cette équipe de Paris, sur Luis Enrique. La meilleure réponse quand on est joueur de football ou entraîneur, c’est de la donner sur le terrain avec les résultats. C’est exactement ce qu’ils ont démontré (…) Est-ce que l’on peut changer un petit peu… Quand on dit la Remontada, c’est un terme espagnol, est-ce que l’on peut dire la Remontée cette fois-ci. Parce qu’étant français il faut arrêter avec les clichés étrangers et être fier de ce que nous avons en France. Et ce que nous avons c’est une grande équipe à Paris, capable d’aller gagner cette Ligue des Champions. Félicitations pour cette belle Remontée ! »