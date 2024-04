Le PSG s’est qualifié en demi-finale de la Ligue des champions. Pour Ludovic Giuly, les chances du PSG d’aller au bout sont réelles, mais il met en garde sur le terme de favori.

Mardi soir, le PSG a renversé la situation en quart de finale retour de la Ligue des champions sur la pelouse du FC Barcelone (1-4). Avec ce succès, les Parisiens se sont qualifiés pour les demi-finales où ils affronteront le Borussia Dortmund. L’autre demi-finale opposera le Real Madrid et le Bayern Munich. Beaucoup d’observateurs estiment que cette année peut être la bonne pour le PSG dans la plus prestigieuse des compétitions de club. Ludovic Giuly, ancien joueur du PSG (2008-2011), estime aussi que les chances de victoire en Ligue des champions sont réelles pour le PSG.

« Il faut toujours un peu de chance. Et cette saison, le PSG n’en manque pas »

« Si on vous dit que le PSG va aller au bout cette année en Ligue des champions, partagez-vous cet avis ? Il faut toujours un peu de chance. Et cette saison, le PSG n’en manque pas lors des tirages au sort. Il finit deuxième de sa poule et tombe en 8es de finale contre la Real Sociedad. Et ensuite, affronter Barcelone n’était pas le pire des tirages. Et, désormais Dortmund, cela semble beaucoup plus abordable que l’autre demi-finale. Quand tu as un peu de bol, il faut en profiter, lance le consultant pour notre partenaire Free Ligue 1 dans une interview accordée au Parisien. Qu’est-ce qui peut rendre les supporters parisiens optimistes ? Le fait que Luis Enrique a trouvé la bonne équipe. Ce n’est pas aussi clinquant que par le passé mais il y a beaucoup plus d’équilibre. Sans aller jusqu’à dire qu’il n’y a plus de joueurs perdus sur la pelouse, disons que, désormais, tout le monde est utilisé à son bon poste. »

« La chance du PSG cette année, c’est qu’on les voit moins beaux »

Ludovic Giuly explique également que le piège pour le PSG, c’est que quand on les mets favoris, ils sont moins bons. « Le PSG favori face à Dortmund ? Le voilà, le piège ! Dès qu’on commence à les rendre favoris, les Parisiens sont moins bons. On les voyait favoris à l’aller contre Barcelone au Parc et ils se sont plantés. On les a ensuite critiqués et ils ont été parfaits au retour. Répétez bien aux Parisiens qu’ils seront outsiders contre Dortmund. La chance du PSG cette année, c’est qu’on les voit moins beaux. C’est toujours ce problème de pression difficile à gérer. Les planètes alignées ? Absolument. Il n’y a pas de blessés et pas de suspendus. C’est un signe encourageant car on ne va pas se prendre la tête avec des débats du type comment on remplace X ou Y » Maintenant, je pense qu’il va y avoir une petite décompression en championnat car le titre est gagné. Il faudra juste jouer la finale de la Coupe de France. Mais désormais, c’est focus sur la Ligue des champions. Mais, je le répète, gare à l’excès de confiance. Si le PSG se voit déjà en finale, cela va mal se passer. »