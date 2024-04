Gonçalo Ramos a une nouvelle revêtu son costume de sauveur hier, avec un magnifique but de la tête qui a permis au PSG d’égaliser dans les dernières secondes contre Le Havre (3-3).

Alors qu’il se dirigeait vers sa deuxième défaite de la saison en Ligue 1, le PSG a vu Gonçalo Ramos placé une magnifique tête dans le but havrais dans les dernières secondes de la rencontre entre le club de la capitale et Le Havre hier soir dans le cadre de la 31e journée de Ligue 1. Entré en jeu à la 62e minute de jeu, l’international portugais avait d’abord offert une passe décisive à Achraf Hakimi (79e) avant donc d’offrir le point du match nul sur une merveille de centre de Lee Kang-in (3-3, 95e). En 2024, l’ancien du Benfica est très en forme puisqu’il a marqué onze buts, dont huit en championnat, ce qui fait de lui le meilleur buteur du PSG en Ligue 1 depuis le début du mois de janvier, en compagnie de Kylian Mbappé. À l’issue de la rencontre, l’attaquant est revenu sur cette rencontre difficile au micro de notre partenaire, Free Ligue 1.

A voir aussi : PSG / HAC – Les notes des joueurs parisiens dans la presse

« On voulait être champion »

« C’était un match difficile. On était en train de perdre, ils ont joué très bas. En arrivant à égaliser, cela montre le caractère de notre équipe. On aurait pu gagner même si on courrait toujours après le résultat. On veut toujours jouer notre jeu et on a réussi à faire match nul. Un peu de frustration de ne pas être officiellement champion ? Oui, bien sûr. On voulait être champion ce soir, il y a beaucoup de frustrations parce que l’adversaire ne voulait plus jouer et nous, on n’aime pas ce type d’attitude. Encore un but ? Je me sens bien, je suis content, fier, mais il faut penser au prochain match qui arrive dans quelques jours. Dortmund ? Cela va être difficile, ce sont les demi-finales de la Ligue des champions. On est préparé et très confiant. »