A l’occasion du 107e Classique face à l’OM, le PSG s’est imposé 0-2 sur la pelouse du Stade Vélodrome. Un succès qui s’est dessiné en seconde période avec un but de Gonçalo Ramos à la 85e minute en guide de clou du spectacle.

A l’entame de la période cruciale de sa saison 2023/2024 et pour le compte de la 27e journée de Ligue 1 Uber Eats, le Paris Saint-Germain est venu à bout de son éternel rival qu’est l’Olympique de Marseille. En difficulté au cours de la première période avec notamment l’expulsion de Lucas Beraldo à la 40e minute, c’est dans le second acte que les hommes de Luis Enrique ont su faire la différence, à deux reprises sur des contres éclairs. Le premier, parfaitement mené et conclu par Vitinha à la 53e minute, et le second par le trio Achraf Hakimi, Marco Asensio et Gonçalo Ramos. L’attaquant portugais, entré en jeu à la place de Kylian Mbappé à la 65e minute de jeu, conclu l’action à la 85e minute en inscrivant son 10e but toutes compétitions confondues en Rouge & Bleu, surfant ainsi sur sa forme et confiance du moment, qui s’est étalée jusqu’au Portugal au cours de la trêve internationale, durant laquelle le numéro 9 du PSG a fait trembler les filets avec sa sélection nationale. Après son doublé au match aller face aux Phocéens (victoire 4-0 le 24/09/2023), Gonçalo Ramos compte désormais 3 réalisations en deux matchs face à l’OM. Au sortir de la rencontre de ce dimanche soir, le Lusitanien est revenu sur la physionomie de la partie : « Oui, nous avons eu des difficultés au début du match. On a ensuite dû s’adapter à dix et je pense que nous étions la meilleure équipe, même à dix. Est-ce qu’une équipe est née ce soir? Non, je ne pense pas. L’équipe est née en début de saison. Aujourd’hui, nous avons simplement montré notre puissance et à quel point nous sommes forts« , a-t-il déclaré en zone mixte dans les coursives du Stade Vélodrome.

Gonçalo Ramos et Achraf Hakimi célébrant le but du 0-2 face à l’OM (Image : Loris Simonet @loris.smnt)

L’histoire des Classiques entre le PSG et l’OM est marquée par des victoires, des défaites, des buts, mais aussi des célébrations. Et ce dimanche 31 mars, Gonçalo Ramos a servi sur un plat une image qui pourrait rapidement devenir iconique avec la célébration de son but faisant face directement aux supporters de l’Olympique de Marseille. Une image sur laquelle le Portugais a été interrogé après la rencontre : « Ma célébration ? Je pense que ça fait partie du jeu. Si les supporteurs aiment dire des choses aux joueurs, ils doivent alors accepter ma célébration ou d’autres célébrations. Je ne pense pas qu’elle était irrespectueuse. Cela fait partie du jeu« .