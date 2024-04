Goncalo Ramos : « Nous sommes ici pour gagner »

A la veille de la rencontre entre le Borussia Dortmund et le Paris Saint-Germain, pour le compte de la demi-finale aller de Ligue des Champions, Gonçalo Ramos s’est exprimé face à la presse. L’attaquant parisien semble confiant avant le match au Signal Iduna Park.

L’était d’esprit de l’équipe ?

« Nous sommes confiants, on fait un beau travail cette saison. Nous somme prêts. »

Sur une potentielle titularisation ?

« Ce n’est pas une question pour moi. Je travaille tous les jours pour commencer. Quand je rentre ou que je suis titulaire, je suis toujours prêt à mettre des buts. »

Sur le Borussia Dortmund ?

« On a déjà joué Dortmund deux fois cette saison, on les connait très bien. On a confiance en nos qualités, nous sommes calmes. »

L’apport de Luis Enrique ?

« Ce qu’il a amené dans notre équipe, c’est que personne ne sait qui va commencer le match. Tout le monde travaille dur à l’entraînement. Chaque joueur sait ce qu’il doit faire et est prêt à jouer. »

Ce qui a changé par rapport au dernier match contre Dortmund ?

« On est plus une équipe par rapport aux matchs précédents. On a eu plus de temps pour travailler. De nouveau joueurs sont arrivés et maintenant nous sommes une famille. La dernière fois, tous les joueurs n’étaient pas disponibles. »

Ramos sur sa saison hachurée ?

« Dans les premiers mois, c’est difficile, il faut une période d’adaptation. J’ai travaillé très dur pour revenir. Tout le monde m’a aidé à être dans les meilleures conditions possibles. Maintenant, je suis confiant et je joue. »

Sur l’ambiance au Signal Iduna Park ?

« Beaucoup d’entre nous connaissent ce stade. C’est toujours spécial et difficile de jouer ici. Mais une équipe comme la notre est capable de jouer dans une tel stade, il faut être prêt à jouer dans ce genre de stade si on veut gagner des titres. »

Sur son compatriote, Vitinha ?

« C’est l’un des joueurs les plus importants de notre équipe cette année. je le connais depuis 2016, je ne suis pas surpris. Je connais ses qualités. C’était juste une question de temps avant d’atteindre son niveau. »

Est-ce l’année du PSG ?

« Nous sommes ici pour gagner. Il ne reste que trois équipes, on a donc 25% de chances de gagner la Champions, si on gagne ce sera 50%. Nous sommes prêts à gagner. »

Sur Mbappé et son apport dans le vestiaire ?

« C’est l’un des joueurs qui parlent le plus avec les autres. Avec Marquinhos et Danilo, ils nous aident à avoir de la confiance. On sait ce qu’on doit faire pour relever ce défi. »

Dembélé devant ses anciens supporters, comme contre Barcelone ?

« Il est calme et confiant, comme toujours. J’espère qu’il jouera demain comme il l’a fait à Barcelone et qu’il sera décisif. »