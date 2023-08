En instance de départ depuis le début du mercato, l’attaquant Gonçalo Ramos s’apprête à signer cinq ans dans la capitale française. Le Paris Saint-Germain et le SL Benfica sont parvenus à un accord autour d’une transaction avoisinant les 80M€ (bonus compris). Confirmée par Fabrizio Romano, l’information a été validée par un like sur Instagram de l’intéressé en personne. Selon nos informations, Ramos devrait arriver à Paris cet après midi.

Les scénarios improbables s’additionnent au Paris Saint-Germain. Cet été, celui où les joueurs annoncent eux-mêmes leurs signatures au club s’érige parmi les plus maladroits. Après Leandro Paredes et Xavi Simons qui annonçaient l’arrivée de Luis Enrique avant qu’elle ne soit officialisée, puis la fondation du PSG qui annonçait Manuel Ugarte avant son officialisation, c’est désormais Gonçalo Ramos qui semble avoir validé son arrivée avant l’annonce officielle du club.

🚨📱 Gonçalo Ramos qui Like le “Here We Go” de son arrivée au PSG sur la publication Instagram de @FabrizioRomano 👀🇵🇹 pic.twitter.com/fQIe8q3Lze — Canal Supporters (@CanalSupporters) August 7, 2023

Après avoir vraisemblablement retweeté le post de Fabrizio Romano, Ramos aurait en plus liké la publication Instagram « Here We Go » annonçant l’arrivée du portugais dans la capitale. Bien loin d’être une faute fondamentale, il s’agit tout de même d’une erreur de communication de la part du joueur et du club. Le néo-parisien aurait ensuite supprimé ses republications et son like.

Quoi qu’il en soit, l’arrivée du numéro 9 portugais ne fait désormais plus aucun doute. Après Manuel Ugarte, Lee Kang-In, Marco Asensio, Cher Ndour, Milan Skriniar, Lucas Hernandez, Arnau Tenas et la très probable arrivée d’Ousmane Dembélé, le Paris Saint-Germain devrait ainsi boucler sa neuvième signature du mercato. Une recrue de poids dans un secteur où Paris a besoin de renforts après le départ de Lionel Messi et celui potentiel de Kylian Mbappé. L’attaquant est attendu cet après midi à Paris.