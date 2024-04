Gonçalo Ramos veut tout faire « pour aider le PSG »

Arrivé cet été au PSG, Gonçalo Ramos a un peu de mal à retrouver son niveau affiché au Benfica. L’attaquant (22 ans) a évoqué sa joie d’être un joueur du PSG.

L’été dernier, Gonçalo Ramos a rejoint le PSG sous la forme d’un prêt avec une option d’achat de 65 millions d’euros avec des bonus pouvant atteindre les 80 millions d’euros. Rapidement, le club de la capitale a levé l’option d’achat de l’international portugais. Ce dernier est désormais lié avec les Rouge & Bleu jusqu’en juin 2028. Depuis le début de la saison, Gonçalo Ramos a du mal à retrouver son niveau affiché la saison dernière sous le maillot du Benfica (47 matches, 27 buts, 12 passes décisives. En 32 matches toutes compétitions confondues avec le PSG (1490 minutes), il a été titulaire à seize reprises pour onze buts et une passe décisive. Mais depuis quelques matches, il arrive à faire trembler les filets avec trois buts lors de ses quatre dernières rencontres.

Le numéro 9 du PSG a donné une interview au média Carré. Lors de cette dernière, il a évoqué le jour qui a changé sa vie. « Il y en a plusieurs, comme le jour où j’ai signé au PSG, celui où j’ai été convoqué pour le mondial au Qatar et le jour où j’ai fait mes débuts à Benfica. » Le natif d’Olhão a ensuite parlé de sa plus grande folie. « En ce moment, c’est ma plus grande folie ! Mais dans le bon sens du terme, cette arrivée dans un nouveau club, une nouvelle ville, tout est nouveau. C’est quelque chose d’assez dingue. » Il a enfin envoyé un message aux supporters du PSG. « Je veux dire aux supporters qu’ils attendent le meilleur de ma part et que je vais tout faire pour aider le club, et j’espère que nous passerons de grands moments. »