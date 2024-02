Gourvennec : « L’exploit était possible et l’exploit n’est pas passé loin »

Ce samedi soir, le PSG s’est imposé sur la pelouse du FC Nantes sans briller. Malgré l’attitude très défensive de son équipe, Jocelyn Gourvennec espérait mieux dans cette rencontre.

Le PSG a enchaîné une quatrième victoire d’affilée lors de ses 10 derniers jours de compétition. Ce samedi, à l’occasion de la 22e journée de Ligue 1, les Rouge & Bleu se déplaçaient sur la pelouse du FC Nantes. Sans être flamboyant dans le jeu et avec une équipe remaniée, le club parisien s’est imposé logiquement face aux Canaris (0-2) grâce à des réalisations de Lucas Hernandez et Kylian Mbappé. Pourtant très regroupé en défense, le FC Nantes affiche des regrets à l’issue de cette rencontre, comme l’a exprime le coach, Jocelyn Gourvennec, en conférence de presse d’après-match, dans des propos rapportés par RMC Sport.

« Le sentiment d’être passé à côté de quelques chose de sympa »

« Comme après chaque défaite, j’éprouve de la déception, le sentiment d’être passé à côté de quelques chose de sympa, de top. Vraiment très près. On a énormément gêné Paris. Ils n’ont jamais pu venir nous fixer à l’intérieur, ce qu’ils font admirablement bien habituellement. Ils n’ont pas pu nous prendre de vitesse, jamais ou quasiment jamais. J’ai vu une équipe de Nantes qui a appliqué notre plan, en étant très intelligente, très cohérente (…) On a eu les situations pour ouvrir le score. Malheureusement, il y a un manque de réussite, peut-être, et puis un manque d’adresse pour mieux finir. Je pense qu’on aurait dû mener au score. L’exploit était possible et l’exploit n’est pas passé loin », a déclaré le coach nantais en après-match.