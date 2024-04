« Grand test », « nouveau classique européen »… La presse espagnole craintive du PSG

C’est le jour J, le PSG affronte le FC Barcelone pour le 1/4 de finale aller de la Ligue des Champions et cette affiche fait bien évidemment la Une de l’autre côté des Pyrénées.

Près d’un mois après le tirage au sort, le Paris Saint-Germain et le Barça vont s’affronter dans cette première manche de cette double confrontation attendue de tous. Au Parc des Princes, les Catalans s’attendent à une grosse partie face à un « cador européen » comme l’explique le média Sport. Le quotidien espagnol révèle que le onze du Barça devrait être habituel et « compétitif » face au « puissant PSG ». Ce match est perçu pour le Barça comme « un grand test décisif pour évaluer si leur amélioration est suffisante pour rivaliser face à un colosse européen avec des joueurs absolument différentiels, ou s’il reste encore du chemin à parcourir. » Dans le onze catalan, le principal doute se situe au milieu de terrain. Christensen resterait incertain pour démarrer la partie. En revanche, Frenkie De Jong et Pedri ne sont pas annoncés dans le onze de départ.

PSG / Barcelone : Un « classique d’une rivalité nouvelle et forte »

Muno Deportivo fait le point sur les oppositions entre Luis Enrique et Xavi, Mbappé et Lewandowski, Dembélé et Lamine Yamal. Cette affiche est considérée comme un « classique d’une rivalité nouvelle et forte » dans un « Parc des Princes très hostile. » Le PSG est décrit comme une « armée de soldats fidèles » à Luis Enrique avec Mbappé comme un « tireur d’élite acharné ». Le coach parisien a rejeté le statut de favori car Paris n’avait pas encore remporté la Ligue des Champions. Côté Barcelonais, cette rencontre est vue comme une opportunité de laisser derrière lui « la crise qui a conduit à la démission tardive de Xavi fin janvier » mais si tout semble différent désormais. Enfin le duel tactique sera aussi au centre des débats sur le terrain, toujours selon le Mundo Deportivo. Le PSG (60,4%) et le Barça (58,4%) possèdent les meilleurs pourcentages de possession de balle des quarts de finalistes derrière Manchester City (69,6%). Un duel de coach… et une motivation supplémentaire pour Ousmane Dembélé, « déterminé » face à Xavi, l’entraineur « croyait le plus en lui à Barcelone. »