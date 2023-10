Grébille « À ce niveau, les erreurs ne pardonnent pas »

Défait par Kiel en EHF Champions League ce jeudi (28-34), le PSG a concédé un second revers dans la compétition continentale. Pas de quoi toutefois décourager Mathieu Grébille, lui qui appelle à la remobilisation.

Sur un sans-faute en Liqui Moly Starligue, le PSG ne connaît nullement le même succès en EHF Champions League. Et pour cause, après un premier revers concédé du côté de Kielce, Mathieu Grébille et les siens ont connu une nouvelle désillusion, sur leur parquet cette fois-ci,; face à Kiel. Au sortir de cette défaite 28-34, celui-ci a d’ailleurs pris la parole.

Pour PSG TV , Mathieu Grébille reconnaît ainsi que les Rouge et Bleu ont fait bien trop d’erreurs dans une compétition qui ne pardonne pas autant de largesses. « C’est un match de Ligue des Champions, ça se joue sur des détails. C’était un gros combat pendant 50 minutes, mais c’est vrai que dans les dix dernières minutes, on a un peu lâché. On a fait des erreurs en défense et en attaque, à ce niveau-là, ça ne pardonne pas. Kiel a su faire ce qu’il fallait pour gagner cette rencontre. Il y a encore beaucoup de matches, rien n’est perdu. Il y avait un gros coup à faire ce soir, mais c’est manqué. C’est important de gagner des matches à la maison, on est censé avoir un avantage en jouant chez nous, donc il faudra gagner là-bas et remporter le maximum de rencontres si on veut finir dans les deux premiers de cette poule. »