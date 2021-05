Guy Lacombe dithyrambique sur le jeu de tête de Marquinhos

Lors des grands matches, Marquinhos se mue en buteur redoutable. Que ce soit contre l’Atalanta et Leipzig la saison dernière, ou bien encore Manchester United, le Bayern Munich et Manchester City cette saison, le capitaine parisien permet très souvent à son équipe de sortir de situations compliquées. Très souvent, Marqui marque de la tête. Guy Lacombe – ancien entraîneur des Rouge & Bleu entre 2005 et 2007 – est impressionné par le jeu de tête de l’international brésilien et sa science du placement. “Il tutoie la perfection. Il est parfait dès sa prise d’élan en montant très haut au bon moment. Mais il sait être aussi précis en reprenant avec la bonne surface de sa tête, louange Lacombe pour l’Equipe. Le ballon ne part pas n’importe où. Il est lucide dans le duel pour le mettre aussi hors de portée du gardien. Il compense sa taille par son impeccable timing où tout doit parfaitement s’enchaîner dans la coordination. Il y a une part d’inné dans le jeu de tête mais la perfection se travaille.“