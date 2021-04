Marquinhos, Brésilien le plus capé de l’histoire du PSG

Absent depuis le match aller du quart de finale de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich (2-3), Marquinhos a fait son retour sur les terrains hier soir lors de la demi-finale aller contre Manchester City (1-2). Un retour qui aurait pu être gagnant, le défenseur brésilien marquant le but de l’ouverture du score d’une tête sur un corner d’Angel Di Maria. En jouant hier, Marquinhos est devenu le joueur brésilien le plus capé de l’histoire du PSG avec 316 rencontres, une de plus que son ancien compère de la défense centrale, Thiago Silva. Avec cinq buts en C1 depuis la saison dernière, le capitaine parisien est le défenseur le plus prolifique dans la compétition sur la période. Il est aussi le troisième joueur à marquer à la fois en quarts et demi-finale sur deux éditions de suite après Cristiano Ronaldo (2011-2012, 2012-2013 et 2013-2014) et Antoine Griezmann (2015-2016 et 2016-2017). Passeur décisif – ce qui lui a permis de rejoindre Safet Susic en tête des meilleurs passeurs de l’histoire du PSG – Angel Di Maria a délivré 10 passes décisives en Champions League depuis la saison dernière, leader dans ce domaine sur la période. Enfin, le PSG ira à Manchester pour se qualifier. Le PSG qui s’est d’ailleurs qualifié trois sur six lorsqu’il a perdu le premier match d’une double confrontation à élimination directe (Parme en quarts de finale de la Coupe des Vainqueurs de Coupe 1995-1996 (0-1, 3-1), Galatasaray en 8es de finale de la C2 1996-1997 (2-4, 4-0) et Dortmund en 8es de finale de l’UEFA Champions League 2019-2020 (1-2, 2-0).