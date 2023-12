HAC / PSG – Marco Asensio titulaire en pointe de l’attaque ?

Demain après-midi (13 heures, Prime Video, Canal Plus Foot), le PSG se déplace au Havre dans le cadre de la 14e journée de Ligue 1. Un match que pourrait débuter Marco Asensio.

Après le match nul en Ligue des champions contre Newcastle (1-1), le PSG retrouve la Ligue 1 demain après-midi avec un déplacement au Havre pour le compte de la quatorzième journée. Pour cette rencontre contre le promu, Luis Enrique devra faire sans six joueurs (Presnel Kimpembe, Nuno Mendes, Marquinhos, Warren Zaïre-Emery, Alexandre Letellier et Keylor Navas). Le coach espagnol pourrait apporter quelques changements dans son onze de départ par rapport à la rencontre contre les Magpies.

Lucas Hernandez titulaire dans l’axe ?

Dans les buts, pas de surprise, Gianluigi Donnarumma sera titulaire. Il devrait être défendu par une défense à quatre composée d’Achraf Hakimi, Milan Skriniar, Lucas Hernandez et Nordi Mukiele, selon Le Parisien. Manuel Ugarte, Vitinha et Lee Kang-In pourraient occuper le milieu de terrain du PSG. En attaque, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé seront, sans surprise, alignés. Pour les accompagner, possiblement Marco Asensio. Avec les deux internationaux français, « il a formé, pour l’instant, le meilleur trio d’attaque. L’international espagnol a un coup à jouer, par ailleurs, dans l’optique de Dortmund et de la suspension de l’ancien Barcelonais en Allemagne.«