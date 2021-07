Hamraoui : “J’ai toujours porté dans mon cœur le PSG”

Cinq ans après son départ du PSG, Kheira Hamraoui fait son retour dans le club de la capitale après des expériences à Lyon (2016-2018) et au FC Barcelone (2018-2021) où elle a remporté beaucoup de titres (11) dont trois Ligue des Champions. Pour la PSGTV, elle s’est confiée sur son retour à Paris et ses ambitions.

Son retour au PSG

Hamraoui : “Revenir en France et au Paris Saint-Germain cinq ans après est une joie. Je suis vraiment très fière de revenir au club. Le Paris Saint-Germain est un club que j’ai toujours porté dans mon cœur. À vrai dire, j’étais triste de le quitter. Quand j’ai quitté la France, je m’étais dit que le seul club susceptible de me faire revenir était le Paris Saint-Germain.“

L’évolution du PSG

Hamraoui : “J’ai bien sûr suivi son évolution. Je regardais souvent les matches du Paris Saint-Germain. On a vu une progression énorme tout au long de la saison. Par exemple, quand j’évoluais au club et que l’on affrontait l’Olympique Lyonnais, on ne touchait presque pas le ballon. Aujourd’hui, il n’y a plus de différence entre les deux formations. L’équipe a complétement changé en cinq ans, et c’est positif !“

Sa progression depuis son départ du PSG

Hamraoui : “Je pense avoir muri. Le fait de partir à l’étranger m’a permis d’apprendre plein de choses et de découvrir un autre style de vie. Être loin des proches, de sa famille, te fait te poser davantage de questions et te permet de prendre conscience que tu peux faire des choses sans l’aide de personne. Je pense être devenue une joueuse très différente de celle d’il y a cinq ans.“

Ses objectifs

Hamraoui : “Tout gagner, tout simplement ! Je souhaite remporter le plus de titres possibles, et notamment la Champions League. La gagner est très compliqué, mais je suis persuadée qu’avec l’équipe que l’on a à Paris, on peut la soulever.“