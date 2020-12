Au poste de manager général du PSG Handball depuis huit ans, Bruno Martini quittera ses fonctions à partir de janvier 2021, comme l’a annoncé le club de la capitale dans un communiqué. “Bruno Martini va quitter ses fonctions en janvier prochain pour s’orienter vers un nouveau projet professionnel”, précise le PSG sur son site internet. Bruno Martini “a été l’un des principaux artisans de la renaissance de la section handball du club lors du printemps 2012, ouvrant ainsi le deuxième chapitre de l’histoire du handball Rouge et Bleu après la période 1992-2002.” Sous sa responsabilité, les Rouge et Bleu ont notamment remporté 17 titres depuis 2012. “Le Club tient à le remercier chaleureusement pour ses années de collaboration, pour les résultats obtenus et lui souhaite une pleine réussite dans ses nouvelles responsabilités”, conclut le PSG dans son communiqué.