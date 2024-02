Handball – Le PSG poursuit son sans-faute en championnat

Hier soir, le PSG Handball retrouvait la Liqui Moly Starligue après la coupure due au championnat d’Europe. Et les Parisiens ont parfaitement relancé leur saison.

Presque deux mois après son dernier match en Liqui Moly Straligue, Le PSG Handball retrouvait le championnat de France hier soir pour le compte de la 16e journée. Après s’être imposé contre Nîmes en quart de finale de Coupe de France (30-22, le 4 février dernier), le club de la capitale voulait s’offrir une deuxième victoire en 2024 et poursuivre son incroyable série de quinze victoires en quinze matches de Liqui Moly Strarligue. Hier, les Parisiens recevaient Chartes. Et ils ont entamé le match tambour battant, en menant 5-0 au bout de quatre minutes. Le PSG Handball va poursuivre sa domination et conserver un bel avantage tout au long du premier acte, pour finir avec une avance de plus 14 à la mi-temps, avec 27 buts inscrits et seulement 13 encaissés (27-13).

A voir aussi : Dominik Mathé quittera le PSG Handball à la fin de la saison

Un 500e but en Liqui Moly Starligue avec le PSG pour Nikola Karabatic

Au retour des vestiaires, le PSG Handball va poursuivre sa domination en ne donnant aucune chance à son adversaire du soir de revenir dans la rencontre. Les Parisiens vont se faire plaisir lors de cette deuxième période, qui permettra à Nikola Karabatic de passer la barre des 500 buts inscrits en Liqui Moly Starligue sous le maillot du PSG. Les Parisiens s’imposent finalement de quatorze buts (44-30), s’offrant une seizième victoire en seize matches de championnat. Ils caracolent en tête et retrouveront les parquets mercredi après-midi (18h45) avec un déplacement au HC Eurofarm Pelister en EHF Champions League. Le PSG Handball retrouvera ensuite la Liqui Moly Starligue le 17 février (20 heures) avec un déplacement à Saran.