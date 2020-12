Le PSG Handball a mis à jour son calendrier en Lidl Starligue. Initialement prévue le 21 novembre dernier, la rencontre entre le PSG et Chartres avait été reportée pour raison de plusieurs cas de Covid-19 chez l’équipe adverse. Et en ce dimanche 6 décembre, cette rencontre de la 9ème journée a eu lieu. Sans surprise, les Rouge et Bleu se sont largement imposés, au Stade Pierre de Coubertin, sur le score de 36-23. À la pause, les Parisiens avaient déjà un avantage conséquent (20-9). Auteur d’une belle prestation (6 buts), Nedim Remili a notamment marqué son 600ème but en championnat. De son côté, le portier parisien, Vincent Gérard, a réalisé 7 arrêts. Avec ce succès, le PSG Handball enchaîne une 10ème victoire en autant de rencontres et prend six points d’avance (20 pts) sur son principal concurrent, Montpellier (qui compte deux matches en moins).