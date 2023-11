Le PSG vient de rendre la nouvelle officiel. En fin de contrat en juin prochain, Yoann Gibelin quittera le club de la capitale à l’issue de la saison.

Yoann Gibelin arbore la tunique du PSG Handball depuis l’été 2022. Avec ces couleurs sur le dos, l’arrière gauche a remporté le championnat de France version 2022-2023, ainsi que le Trophée des Champions 2023. Un palmarès en rouge et bleu qui pourra encore s’étoffer, mais uniquement lors de l’exercice en cours. En effet,, une fois celui-ci conclu, il prendra alors la direction de l’USAN Nîmes Gard. Le joueur a d’ores et déjà trouvé un accord en ce sens avec sa future équipe, nous informe le PSG via son site officiel en ce lundi. Pour rappel, son contrat, d’une durée de deux ans à l’origine, prendra fin en juin 2024.

