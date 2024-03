Hernandez : « Le coach fait un travail énorme avec l’équipe »

Titulaire dans le couloir gauche de la défense du PSG lors du match nul contre Reims (2-2), Lucas Hernandez a regretté la perte de deux points de son équipe ce dimanche après-midi.

Après sa qualification en quart de finale de la Ligue des champions grâce à sa victoire sur la pelouse de la Real Sociedad (1-2), le PSG retrouvait la Ligue 1 ce dimanche après-midi avec la réception – au Parc des Princes – le Stade de Reims. Dans une première mi-temps animée, le PSG a vécu toutes les émotions avec une ouverture du score rémoise sur une erreur commune de Keylor Navas et Achraf Hakimi. Il a ensuite réussi à marquer deux buts en deux minutes pour s’offrir le lead avant de voir les Rémois, sur une passe du milieu de terrain, transpercer la défense parisienne et égaliser. En seconde période, il aura fallu attendre les entrées en jeu d’Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé pour voir le match s’emballer de nouveau. Mais le PSG n’arrivera pas à marquer et concèdera donc ce nul (2-2), le troisième de suite en Ligue 1. Même si le club de la capitale compte 10 points d’avance sur son dauphin, Brest, Lucas Hernandez regrette les deux points perdus ce dimanche sur la pelouse du Parc des Princes.

« On voulait la victoire, les trois points »

« Qu’est-ce que l’on ressort de cette rencontre ? Les deux points perdus. On voulait la victoire, les trois points. C’est vrai que l’on a encore beaucoup d’avance par rapport au deuxième. On est une équipe très compétitive, on veut toujours la victoire. Malheureusement, cet après-midi, on n’a pas pu ramener ces trois points devant notre public. Mais, si on ne peut pas prendre les trois points, il faut au moins en avoir un. C’est ce que l’on a fait, on a essayé d’aller chercher cette victoire jusqu’à la fin, mais malheureusement, on n’a pas pu marquer ce troisième but, analyse le numéro 21 du PSG au micro de notre partenaire, Free Ligue 1.

A voir aussi : Luis Enrique peste contre les cadeaux faits par le PSG à Reims

« Je joue pour l’équipe, peu importe la position »

L’international français est également revenu sur les jours qui ont suivi la qualification du PSG en quarts de finale de la Ligue des champions. « Bien, c’est un objectif aussi. Il nous reste trois compétitions, que ce soit la Ligue 1, la coupe et la Ligue des champions. Ce sont trois titres que l’on veut aller chercher, pour lesquelles on veut lutter pour les ramener devant notre public. Ce n’était pas facile d’enchaîner les matches physiquement. On est au mois de mars, les jambes commencent à bouger un peu. Mais le coach fait un travail énorme avec l’équipe. Il fait en sorte que tous les joueurs soient concernés sur le terrain. On a une superbe équipe, plein de bons joueurs et c’est vrai que sur le terrain, on le ressent. Après, en Ligue 1, cela fait quelques matches qu’on n’arrive pas à gagner. Mais je pense que c’est le chemin à suivre. Comment je me sens ? Bien. C’est vrai que je n’ai pas beaucoup joué défenseur axe droit dans ma carrière, mais je m’adapte. Je joue pour l’équipe, peu importe la position. »