Ce soir, le PSG a été surclassé par Newcastle (4-1) dans le cadre de la deuxième journée de la Ligue des Champions. Seul buteur du match, Lucas Hernandez a évoqué ce revers.

En arrivant à Saint-James Park, le PSG ne pensait pas repartir avec une telle défaite contre Newcastle (4-1). Les Parisiens n’ont pas existé dans ce match et ont été dominés au milieu de terrain dans le système à quatre attaquants de Luis Enrique. Malgré cette large défaite, Lucas Hernandez, qui a inscrit son premier but sous le maillot des Rouge & Bleu, ne veut pas s’alarmer.

« Si on ne met pas le rythme »

« On savait que cela allait être un match pas facile. Mais je pense, c’est la Ligue des Champions. Si on ne met pas le rythme, l’impact sur le terrain à l’extérieur, tu finis par un résultat comme ça. C’est à nous de changer, de rentrer dès le début avec plus d’impact, être beaucoup plus agressif. On savait qu’ils allaient presser haut dès le début. C’est aussi à nous de savoir gérer les temps faibles et les temps forts. On savait que l’adversaire allait bien jouer au foot. Mais bon, c’est le foot, c’est la Ligue des Champions. Maintenant, c’est à nous de renverser cette situation, déjà dimanche contre Rennes et après, quand le prochain match de Ligue des Champions arrivera, ce sera un match primordial. Le choix de Luis Enrique de ne pas changer de système ? C’est un choix du coach. On voulait essayer de mettre en difficulté la défense adverse. Dès fois ça marche, dès fois cela ne marche pas. Aujourd’hui, cela a été un jour où cela n’a pas marché. C’est à nous de continuer et de reprendre la bonne voie.«

« C’est un match à oublier »

Au micro de RMC Sport 1, le défenseur a expliqué que son équipe n’a pas mis ce qu’il fallait sur le terrain.

« C’est un match de Ligue des champions, on le savait. Il y a eu des erreurs individuelles. On n’a pas mis ce qu’il fallait sur le terrain et ça s’est vu. C’est un match à oublier. Ils nous ont mis en difficulté au milieu de terrain, on était en infériorité numérique. Si on revoit les buts, c’est plus des erreurs individuelles que de la réussite de Newcastle au milieu. C’est à nous d’apprendre de nos erreurs, de reprendre dans la bonne voie. On est tous conscients du rôle qu’on joue dans cette équipe et pour ce club. C’est à nous de le montrer sur le terrain et pas devant les caméras ou les micros. »