Hernandez regrette les erreurs individuelles du PSG

Ce dimanche, le PSG recevait le Stade de Reims pour le compte de la 25e journée de Ligue 1. Dans un match animé, les deux équipes se sont quittées sur un match nul (2-2).

Le PSG retrouvait les terrains ce dimanche après-midi avec la réception – au Parc des Princes – du Stade de Reims pour le compte de la 25e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique avait décidé de faire un large turn-over en comparaison du onze aligné contre la Real Sociedad. Après avoir été surpris par une incompréhension entre Keylor Navas et Achraf Hakimi, le club de la capitale a réussi à revenir au score et même reprendre l’avantage grâce à un but de Gonçalo Ramos. Mais en fin de première mi-temps, les Rémois ont égalisé sur une balle en profondeur qui a déstabilisé toute la défense. Au retour des vestiaires, les deux ont été moins dangereuses. Il aura fallu attendre les entrées en jeu de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé pour dynamiter la fin de match, mais en vain (2-2). Au micro de Prime Video, Lucas Hernandez a regretté les erreurs individuelles qui ont coûté la victoire au club de la capitale.

« De la fatigue mentale ? Non, je ne pense pas »

« Ce n’a pas été facile, ce sont des matches compliqués avec des équipes qui défendent bien. Aujourd’hui, on a fait quelques erreurs individuelles qui ont permis à Reims de marquer. Mais on a la chance d’avoir de l’avance par rapport au deuxième. Le coach gère l’équipe, il fait tourner pour que tout le monde soit concerné. On voulait ramener la victoire ici avec nos supporters. Malheureusement, on a accroché le nul, c’est à nous de continuer parce que cette semaine, on a un gros match contre Nice en coupe. Il va falloir bien récupérer, reprendre les forces pour affronter ce match. Un match fermé ? Oui, ça a été un match difficile. C’est vrai qu’en deuxième mi-temps, avec l’entrée de Kolo, Ousmane et Kylian, on a eu un peu plus de profondeur et un peu plus de danger. Mais voilà, ça a été une après-midi difficile. Cela fait beaucoup de matches que l’on ne gagne pas en Ligue 1, il va falloir bien récupérer, reprendre la force pour affronter le match en coupe. Ça va être encore une belle finale. De la fatigue mentale ? Non, je ne pense pas. Le coach gère très bien l’équipe, C’est aux joueurs, quand le coach donne la confiance, il faut tout donner pour montrer que tout le monde est prêt pour jouer, commencer les matches. C’est comme ça que la concurrence marche, et j’espère que l’on pourra lutter pour les trois titres qui nous restent. »