Hernandez souligne la bonne mentalité de l’effectif du PSG

En demi-finale de Coupe de France, le PSG a éliminé le Stade Rennais grâce à un but de Kylian Mbappé. Les Parisiens retrouveront Lyon en finale le 25 mai prochain.

Ce mercredi soir, le PSG recevait le Stade Rennais – au Parc des Princes – en demi-finale de la Coupe de France. Lors d’un match dans lequel il a eu la possession du ballon et s’est procuré plusieurs grosses occasions, le PSG s’en est remis à une frappe déviée de Kylian Mbappé pour s’offrir les Rennais et se qualifier pour la finale de la Coupe de France (1-0). Le club de la capitale affrontera Lyon au stade Pierre Mauroy le 25 mai prochain. Au micro de BeIN Sports, Lucas Hernandez est revenu sur cette qualification en finale, l’un des objectifs des Parisiens cette saison.

« C’était l’un des objectifs de la saison »

« C’était l’un des objectifs de la saison, atteindre la finale de la Coupe de France. On est déjà-là, il reste un match, cette finale face à Lyon. On va tout faire et on va aller la chercher avec tout l’effectif parce que l’on est tous concernés. On sait que ce mois d’avril va être rempli de grands matches. On va enchaîner beaucoup de matches, que ce soit en championnat, ce match en coupe et surtout ce match face à Barcelone en Ligue des champions. Je pense que l’on est dans la bonne voie et c’est à nous de continuer comme ça. »

« Je suis là pour le bien de l’équipe »

L’international français a aussi évoqué le quart de finale de Ligue des champions entre le PSG et le FC Barcelone. « Quand on a commencé cette saison, on avait cet objectif d’arriver en fin de saison en pouvant lutter pour tous les titres. On est en finale de la Coupe, en championnat, on est très bien placé. Maintenant, il y a ces deux matches contre Barcelone qui arrivent et qui vont être très important pour cette fin de saison. Mon poste ? Moi, comme je l’ai toujours dit, dans l’axe, je me sens mieux, mais après, je suis là pour le bien de l’équipe, pour le bien du Paris Saint-Germain. Surtout, c’est la décision du coach. Cette saison, j’ai joué à pas mal de postes, que ce soit axe droit, axe gauche, ou arrière gauche. Je m’adapte, j’essaye de tout donner à chaque match. C’est ce que j’ai toujours et c’est ce que je ferais toujours pour ce club. La rotation ? On est tous concernés. On sait que tous les joueurs de cette équipe peuvent jouer à tout moment. À chaque match, il y a toujours des rotations, il y a des nouveaux joueurs qui débutent ou des joueurs qui rentrent. À chaque fois, tout le monde fait ses devoirs sur le terrain. Et c’est ça que le coach veut, avoir beaucoup de joueurs concernés. Après, c’est à nous de tout donner sur le terrain si on a l’occasion de jouer. On a une équipe très jeune, avec des jeunes qui arrivent avec beaucoup de force, d’envie de percuter et de montrer qu’ils sont aussi capables de pouvoir jouer dès le début. C’est la concurrence, c’est ce qu’il nous faut ici au Paris Saint-Germain et c’est ce qui va nous falloir pour atteindre cette fin de saison de la meilleure des façons. »