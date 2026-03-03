Marquinhos
Image : PSG.fr

Heureux événement pour Marquinhos, devenu papa pour la quatrième fois

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum3 mars 2026

Ce lundi, le capitaine du PSG, Marquinhos a fêté un heureux évènement avec la naissance de son quatrième enfant.

Marquinhos a débuté cette nouvelle semaine avec un heureux événement. Déjà papa de trois enfants (Maria Eduarda, Enrico et Martina), le capitaine du PSG a annoncé la naissance de son quatrième enfant avec sa compagne Carol Cabrino, comme annoncé sur leurs réseaux sociaux. Ce lundi 2 mars, les parents ont accueilli leur deuxième fils, prénommé Filippo. L’international brésilien a pu profiter de ces quelques jours de repos pour partager ce bel événement avec sa famille. Marquinhos, sous contrat jusqu’en 2028, retrouvera le chemin de l’entraînement ce mercredi avec le sourire.

Youtube : Canal Supporters Paris

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