Histoire, enjeux et clés du match entre le PSG et Brest

Ce soir (20h45, Prime Video), le PSG reçoit le Stade Brestois en clôture de la 19e journée de Ligue 1. Quelques heures avant cette rencontre, petit florilège de statistiques autour de ce duel.

Le PSG retrouve la Ligue 1 ce dimanche soir avec la réception – au Parc des Princes – du Stade Brestois en clôture de la dix-neuvième journée. Le club breton, un adversaire qui plaît au club de la capitale. En effet, il reste sur une série de 14 victoires consécutives contre les Brestois toutes compétitions confondues, la troisième plus série dans l’histoire du club, après Nantes (17 victoires, 2007-2019) et Angers (16 victoires, depuis 2015), explique Michel Kollar, historien des Rouge & Bleu, sur le site internet du club. Les Parisiens restent même sur une série de 26 matches sans défaite contre Brest (19 victoires, 7 nuls). En 2024, le PSG a remporté ses quatre rencontres. Il n’a fait mieux dans son histoire qu’à deux reprises, cinq victoires pour commencer l’année 2017 et 11 lors du début d’année 2016.

Kylian Mbappé meilleur buteur du PSG contre Brest

De son côté, Kylian Mbappé est le meilleur buteur du PSG contre Brest avec huit buts. Il devance Zlatan Ibrahimovic (6 réalisations), Dominique Rocheteau (4 buts) et Safet Susic (3 buts). Le numéro 7 des Rouge & Bleu a marqué au moins un but lors de chacun de ses six derniers matches avec le PSG (10 au total). « Le record du club, de 8 matches à la suite avec au moins 1 but, est détenu par 3 joueurs : Carlos Bianchi (saison 1978-1979), Neymar Jr (saison 2019-2020)… et Kylian Mbappé (saison 2019-2020). » L’attaquant essayera d’aider le PSG à s’offrir une septième victoire d’affilée au Parc des Princes en Ligue 1, et un onzième match sans défaite dans son antre toutes compétitions confondues (neuf victoires, un but).