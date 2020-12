Montpellier reste sur quatre victoires consécutives en Ligue 1 et rêve de faire tomber le PSG ce soir (21 heures) à La Mosson. Ce qui permettrait au club héraultais de passer devant le champion de France en titre. Une équipe qui ne convainc pas du tout du tout du tout Jessica Houara, l’ex latérale devenue consultante pour Canal Plus, diffuseur de la rencontre.

“Là, contre Manchester United, il y a eu quinze bonnes minutes du PSG. Mais après il ne se passe plus grand chose. Il y a quand même le loupé de Martial, la barre de Cavani… cela n’aurait pas été le même match. Je pense que le PSG a gagné au mental, comme contre Leipzig. Physiquement, ils sont très en dessous et c’est pour cela que Tuchel fait le choix de passer de 3-5-2, de densifier son milieu de terrain, de laisser seuls devant Neymar et Mbappé qui ne peuvent pas faire les efforts”, a tranché Jessica Houara lors du Late Football Club. “Montpellier, depuis qu’ils sont passés à quatre derrière, ce n’est plus du tout la même équipe. Ils sont séduisants dans le jeu. Il y a plus de maîtrise au milieu de terrain, il y a des joueurs de ballon. Savanier, Mollet, ça fait plaisir à voir jouer. Ils sentent le football.”