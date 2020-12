Houssem Aouar est l’un des meilleurs joueurs lyonnais depuis plusieurs années. Le joueur formé à l’OL est annoncé dans le viseur des plus grands clubs européens dont Manchester City et le PSG. Et à la veille de PSG / OL – choc de la 14e journée de Ligue 1- Le Parisien fait un point sur le dossier Aouar. Et le quotidien francilien explique “selon des sources proches de l’OL, le club parisien avait bien fait part de son intérêt” pour Houssem Aouar sans pour autant aller loin dans les discussions. Le Parisien explique qu‘Houssem Aouar n’a jamais fermé la porte à une possible arrivée au PSG. Mais du côté de Lyon on estime que le PSG n’est pas le favori dans ce dossier, étant concentré sur les prolongations de contrat de Neymar et Mbappé. Les dirigeants lyonnais qui aimeraient aussi ne pas vendre Aouar à un concurrent direct même “s’ils ne feront pas la fine bouche si Paris amène la somme escomptée“, conclut le quotidien régional.