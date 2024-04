En attendant de devenir officiellement un joueur de l’Eintracht Francfort, Hugo Ekitike a enfin débloqué son compteur but avec le club allemand.

Après une première partie de saison quasi blanche avec le PSG (8 minutes), Hugo Ekitike a rejoint l’Eintracht Francfort au mercato hivernal sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Après des débuts difficiles en raison d’une condition physique pas optimale, l’attaquant de 21 ans est malgré tout considéré comme un joueur d’avenir par le club allemand. Et les dirigeants de Francfort ont bien l’intention de lever l’option d’achat comprise dans son prêt. En attendant de devenir officiellement un joueur des die Adler (les Aigles), l’ancien Rémois avait hâte d’ouvrir son compteur but avec sa formation.

Le premier but de la saison pour Ekitike

Et le futur ex-attaquant des Rouge & Bleu a enfin connu cette délivrance ce vendredi soir. En ouverture de la 30e journée de Bundesliga, l’Eintracht Francfort recevait Augsbourg. Titulaire dans une attaque à deux, Hugo Ekitike a disputé 78 minutes de la rencontre et a participé à la victoire de son équipe (3-1). C’est à l’heure de jeu que le numéro 11 de Francfort a permis à sa formation de prendre les devants au score sur une belle action individuelle. Un but qui va faire le plus grand bien au joueur de 21 ans, qui a récemment été moqué par la presse allemande avec le surnom de « Mister zéro but ». Durant les 78 minutes passées sur le terrain, Hugo Ekitike aura touché un total de 37 ballons pour 15 pertes de balle. S’il a marqué sur son seul tir du match, l’ancien Rémois a montré du déchet dans ses passes (57% de passes réussies soit 13/23). Avec ce succès, l’Eintracht Francfort reste à la 6e place (45 points) et relègue son adversaire du soir à six unités. En revanche la cinquième place est encore loin pour la formation allemande, qui compte neuf points de retard sur le Borussia Dortmund.