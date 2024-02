Hugo Ekitike : « Je ne voulais que Francfort »

Dans les derniers instants de ce mercato d’hiver 2024, le PSG a enregistré un dernier mouvement avec le départ d’Hugo Ekitike. Mis au placard depuis le début de la saison, l’attaquant de 21 ans aura l’occasion de retrouver la compétition en Bundesliga.

Après de longs mois au placard et à l’écart de toutes compétitions, Hugo Ekitike a trouver une porte de sortie en s’engageant avec l’Eintracht Francfort, jusqu’à la fin de la saison. En effet, le dossier de l’ancien du Stade de Reims a été bouclé dans le cadre d’un prêt avec option d’achat, qualifiée de « quasi obligatoire » par Fabrice Hawkins, journaliste pour RMC Sport. Cette dernière serait d’un montant de 30 millions d’euros, associé à un pourcentage à la revente en faveur du Paris Saint-Germain. Pour le média officiel de l’Eintracht Francfort, Hugo Ekitike a livré ses premières impressions sur ce mouvement qui se sera donc bouclé dans les derniers instants du mercato : « Très stressant ! J’attendais beaucoup que l’accord soit conclu. Je suis très excité, heureux et fier d’être ici, et je suis impatient de démarrer« , a-t-il déclaré ». S’il rejoint donc l’Eintracht Francfort aujourd’hui, l’actuel sixième de Bundesliga a longtemps été cité comme point de chute potentiel pour le désormais ex numéro 44 du PSG, et ce, depuis l’été dernier. En ce sens, plus qu’une opportunité, le club allemand semble être un véritable choix pour l’attaquant de 21 ans, à en croire ses mots : « C’est vrai, je ne voulais que Francfort ! Et j’attendais de venir, et c’est pourquoi c’était stressant pour moi. Je pense que c’est le bon endroit et la bonne direction pour moi, à ce moment de ma carrière. Et j’ai beaucoup aimé ce que j’ai entendu quand j’ai parlé au coach ou avec Markus (Markus Krösche, directeur sportif ; NDLR) ! C’est pourquoi j’ai fais ce choix« .

💬💯 „Ich wollte unbedingt nach Frankfurt!“



💬💯 „Ich wollte unbedingt nach Frankfurt!"

Unsere neue Nr. 11 spricht über seine Beweggründe, die Gespräche mit Krösche und Toppmöller, seine Position und zeigt sich voller Tatendrang 🦅#SGE pic.twitter.com/VfViK1fhAT — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) February 2, 2024

Toujours pour le média officiel de l’Eintracht Francfort, Hugo Ekitike s’est enfin confié sur le profil de joueur qu’il est : « Je suis un attaquant mais je pense que je suis très complet. Je peux jouer à tous les postes en attaque et j’aime faire le show pour les fans« .