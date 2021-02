Après une année 2020 compliquée, Mauro Icardi a retrouvé son sens du but en ce début d’année 2021. Depuis son retour à la compétition, après deux mois et demi de blessure, le numéro 9 parisien a marqué 3 buts, délivré 2 passes décisives et provoqué 2 penaltys. Et à deux jours du Clasico face à l’OM, dans le cadre de la 24ème journée de Ligue 1, Mauro Icardi a répondu à quelques questions via le site officiel du PSG. L’international argentin est notamment revenu sur son retour en forme et sur l’importance d’un Classique.

Son retour face au Stade Brestois

Icardi : “Ça a été une période difficile. Je pense qu’après deux mois et demi de blessure, sans pouvoir m’entraîner avec l’équipe, revenir et pouvoir, en une demi-heure, marquer un but et donner une passe décisive à Pablo était très important. Marquer des buts est ce qui donne la confiance nécessaire à un attaquant pour être à 100%. Maintenant, je vais bien, je me sens bien.”

L’importance d’un Classique

Icardi : “Un Classique reste un Classique. Ce sont les matches les plus importants d’une saison. Au-delà des finales, ce sont des matches qui changent la période dans laquelle vous êtes. Que vous gagniez ou que vous perdiez. C’est un match très important qu’on vit différemment. J’ai eu la chance de le vivre en Italie et je pense qu’ici, en France, on le vit comme partout ailleurs dans le monde.”

L’absence des supporters

Icardi : “Il nous manque quelque chose à l’intérieur du stade. Le bruit, les gens qui chantent, les applaudissements… Nous essayons de faire du mieux que nous pouvons sans eux. Cela fait toujours plaisir de les voir à l’aéroport chanter lorsque nous voyageons. C’est un plus et cela nous manque parce que nous n’avons pas ressenti cette chaleur humaine depuis longtemps. Dès le premier instant où je suis entré dans le Parc des Princes, les supporters ont été incroyables. Je l’ai toujours dit. Ils nous soutiennent à chaque match avec passion. Pour nous, c’est quelque chose d’inexplicable. Peut-être que depuis les tribunes, on ne ressent pas la même chose, mais quand on est sur le terrain, on le vit différemment. C’est magnifique.”

Statistiques 2020-2021 de Mauro Icardi