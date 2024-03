Imanol Alguacil voit grand pour le PSG en Champions League

Ce soir, le PSG a validé son ticket pour les quarts de finale de la Ligue des champions avec sa victoire contre la Real Sociedad (1-2). Imanol Alguacil, le coach basque, estime que le PSG peut aller loin en C1 cette saison.

Opposé à la Real Sociedad en huitième de finale de la Ligue des champions, le PSG avait échappé au pire après avoir terminé deuxième de son groupe. Il aurait en effet pu tomber sur le Real Madrid, le Bayern Munich ou bien encore Manchester City, champion en titre. Après s’être imposé au match aller – au Parc des Princes – le club de la capitale a terminé le travail ce mardi soir grâce à une belle performance collective et un doublé de Kylian Mbappé (1-2). Les Parisiens se qualifient donc pour les quarts de finale de la Ligue des champions pour la première fois depuis 2021. Imanol Alguacil, le coach basque, estime que le PSG peut aller en finale de la Champions League.

« On a vu un PSG formidable »

« Notre parcours est fini et pas comme on voulait, mais ça a été une soirée formidable, je voulais féliciter le public, je n’oublierai jamais. Je félicite aussi les joueurs, car ils n’ont pas lâché et en seconde période, quand on a été mené 2-0, on a réussi à rester ambitieux et on a réduit l’écart. La fin de match m’a donné beaucoup de frissons. Mais on a vu un PSG formidable, avec une très bonne attitude, avec un pressing haut. Ils peuvent arriver en finale de la Ligue des champions. C’est une équipe incroyable », lance le coach de la Real Sociedad en conférence de presse dans des propos relayés par l’Equipe.