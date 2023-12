En 2025, la Coupe du monde des clubs va connaître un profond remaniement. Et le PSG fera partie des clubs de ce nouveau format de la compétition de la FIFA.

Alors que la Ligue des champions va connaître un nouveau format la saison prochaine, une autre compétition va également remodeler son fonctionnement. À partir de 2025, la Coupe du monde des clubs va faire peau neuve. Désormais, plusieurs clubs (32) des différents continents vont s’affronter pendant un mois de compétition à partir de juin-juillet 2025. Dans les détails, la CAF (Afrique) a 4 places, comme l’AFC (Asie) et la Concacaf (Amérique du Nord). L’UEFA (Europe) possède 12 places, le Conmebol (Amérique du sud) 6 et l’OFC (Océanie) 1.

Pour l’Europe, les trois derniers vainqueurs de la Ligue des champions (Chelsea, Real Madrid, Manchester City) ont déjà assuré leur place pour cette nouvelle compétition. Concernant les autres clubs, leur position au classement UEFA sera pris en compte. À la 4e place de ce classement, le PSG avait ainsi de grandes chances de participer à cette compétition. Et sa présence a été officialisée par le président de la FIFA lui-même, Gianni Infantino, dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux du club, « C’est un moment historique. Bienvenue et félicitations pour la qualification à la nouvelle compétition de la FIFA, The FIFA Club World Cup, qui va couronner le champion du monde des clubs. Félicitations au Paris Saint-Germain. Félicitations pour la qualification », a déclaré le président de la FIFA. La saison 2024-2025 du PSG s’annonce déjà très chargée.