Dix joueurs absent pour le PSG-Strasbourg (le 23 décembre) moins deux qui reviennent (Pablo Sarabia et Abdou Diallo) plus un qui a le Covid (Rafinha)… Neuf, le compte est bon. Il y aura neuf défections côté PSG demain (21h/Téléfoot) dans le cadre de la rencontre de la 18e journée de Ligue 1 à Saint-Etienne. Le club de la capitale a fait le point via un communiqué :

RETOURS au PSG (2)

Abdou Diallo et Pablo Sarabia sont de nouveau disponibles et pourraient faire partie du groupe pour la rencontre face à Saint-Etienne.

INDISPONIBLES (9)

Mauro Icardi (adducteurs) : poursuit son travail de reprise en entraînement collectif

: poursuit son travail de reprise en entraînement collectif Layvin Kurzawa (ischios-jambiers) : évolution favorable et reprise avec le groupe fin de semaine

: évolution favorable et reprise avec le groupe fin de semaine Danilo Pereira (ischios-jambiers) : travail individuel sur le terrain et retour envisagé début de semaine prochaine avec le groupe.

: travail individuel sur le terrain et retour envisagé début de semaine prochaine avec le groupe. Presnel Kimpembe (ischios-jambiers) : poursuit son travail individuel, le retour dans le groupe est envisagé la semaine prochaine.

: poursuit son travail individuel, le retour dans le groupe est envisagé la semaine prochaine. Neymar JR (cheville) : il a repris la course et poursuit son travail physique individuel.

: il a repris la course et poursuit son travail physique individuel. Leandro Paredes (hanche) : il a repris l’entraînement individuel sur le terrain en début de semaine.

: il a repris l’entraînement individuel sur le terrain en début de semaine. Alessandro Florenzi (cheville) : évolution favorable et la reprise de l’entraînement avec le groupe est envisagée avant la fin de semaine.

: évolution favorable et la reprise de l’entraînement avec le groupe est envisagée avant la fin de semaine. Rafinha (COVID-19) : protocole sanitaire en cours après un test positif à la COVID-19.

: protocole sanitaire en cours après un test positif à la COVID-19. Juan Bernat (genou) : poursuit son travail de reprise.

Le groupe possible