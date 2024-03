Intérêt de l’Atletico Madrid pour Gonçalo Ramos ?

Après des premiers mois difficiles, tout va mieux pour Gonçalo Ramos au PSG et son profil a tapé dans l’œil de Simeone.

La première saison de Gonçalo Ramos au Paris Saint-Germain n’aura pas été de tout repos. Arrivé sous la forme de prêt avec option d’achat à hauteur de 60 millions d’euros rajouté à ça des bonus (levée en décembre), le Portugais semble de retour à son meilleur niveau en 2024. Victime d’un virus important en fin d’année dernière, le joueur a récemment indiqué qu’il avait perdu 8 kilos et a même dû aller à de multiples reprises à l’hôpital pour être perfusé. Depuis janvier, l’international portugais a disputé 12 matchs pour 559 minutes jouées (toutes compétitions confondues) et a inscrit 6 buts. De quoi attirer l’intérêt de grosses cylindrées européennes.



🔴 Gonçalo Ramos a révélé @Record_Portugal qu’il avait été très très malade en décembre… Depuis en 2024, ça va beaucoup mieux pour lui ! 📈🇵🇹



💬 Pensez-vous qu’il pourra être titulaire contre le Barça en LDC ?! pic.twitter.com/xE1S9meb5e — Canal Supporters (@CanalSupporters) March 19, 2024

Premiers contacts pris avec le joueur

Comme l’a révélé le journaliste du quotidien espagnol Sport sur Twitch, Ruben Uria, l’Atletico Madrid aurait manifesté son intérêt pour un transfert de Gonçalo Ramos. Le club madrilène poursuivrait même activement cette opportunité de marché et aurait même commencé à prendre contact avec le joueur et son entourage. Si on ne connaît pas encore la réponse de l’ancien benfiquiste, il semblerait tout même que le PSG ne veuille pas s’en séparer aussi rapidement. De plus, rappelons que Kylian Mbappé devrait, selon toutes vraisemblances, quitter Paris à la fin de la saison, et va devoir donc compter sur son actuel numéro 9 pour prendre la relève à la pointe de l’attaque.