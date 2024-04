Invincibilité, Parc… Les chiffres clés avant PSG / HAC

Ce samedi soir, le PSG affronte Le Havre dans le cadre de la 31e journée de Ligue 1. Quelques heures avant cette rencontre, quelques chiffres clés autour de ce PSG / Le Havre.

Après son large succès sur la pelouse du FC Lorient mercredi soir, le PSG peut officiellement devenir champion de France pour la douzième fois de son histoire ce samedi soir avec un succès contre Le Havre – au Parc des Princes – pour le compte de la 31e journée de Ligue 1. Comme le rapporte Michel Kollar, historien du PSG, sur le site internet des Rouge & Bleu. Le club de la capitale reste sur six succès de suite contre Les Havrais en championnat (2-1 en 1999-2000, 1-0 et 1-0 en 2002-2003, 3-1 et 3-0 en 2008-2009, 2-0 en Normandie au match aller). Dans son antre, le PSG reste d’ailleurs sur douze matches sans défaite en Ligue 1 (huit victoires, quatre nuls).

A voir aussi : Ligue 1 – Le PSG champion de France ce week-end si…

25 matches sans défaite en Ligue 1 pour le PSG

Le Parc des Princes, un terrain qui ne réussit pas aux Havrais. En quinze matches contre le PSG, les Havrais ont perdu dix fois, fait nul quatre fois et gagné une seule fois, en janvier 1998. Dans leur histoire, les deux équipes se sont affrontées à 37 reprises, avec un bilan largement en la faveur du PSG (22 victoires, 12 nuls et seulement 4 défaites). Ce soir, le PSG pourrait étirer sa série de 25 matches sans défaite en Ligue 1 (18 victoires, 7 nuls). Une série dans le top 4 dans l’histoire du club sur une saison, derrière les 27 matches en 1993-1994 et 2015-2016, puis les 26 rencontres en 1985-1986.