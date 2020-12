Adversaire du PSG mardi prochain (21 heures) en J6 de la phase de poules de l’UEFA Champions League, Istanbul Başakşehir, était sur le terrain ce samedi après-midi. D’ores et déjà éliminé de toutes les coupes européennes, le champion de Turquie en titre doit maintenant entamer une remontée en Süper Lig. En déplacement dans le cadre de la 11e journée au New Malatya Stadium pour affronter Yeni Malatyaspor dans une affiche du ventre mou, les hommes de Okan Buruk n’ont pris qu’un point. Si Giuliano a ouvert la marque juste avant la pause, Carlos Ponck a provoqué l’égalisation par un CSC (50e minute). Et le score n’a plus évolué (1-1) malgré huit minutes de temps additionnel. Pas la meilleure manière pour préparer le match face au PSG au Parc des Princes.

Istanbul Başakşehir : Mert Günok – Rafael, Carlos Ponck, Martin Skrtel, Hasan Ali Kaldirim (Danijel Aleksic 88e) – Giuliano (Enzo Crivelli 70e), Mahmut Tekdemir (Berkay Özcan 88e), İrfan Can Kahveci, Nacer Chadli (Kerim Frei 88e) – Demba Ba, Fredrik Gulbrandsen (Deniz Türüç 58e). Non utilisés : Volkan Babacan, Ravil Tagir, Uğur Uçar, Cemali Sertel, Azubuike Okechukwu. Entraîneur: Okan Buruk

