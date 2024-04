Pour le compte de la 30e journée de Ligue 1 Uber Eats, le PSG reçoit l’Olympique Lyonnais ce dimanche (21h sur Prime Video). Un match qui connaît d’ores et déjà son corps arbitral.

Après le match on ne peut plus important de ce mardi soir sur la pelouse du FC Barcelone en quart de finale retour, le PSG renouera avec son quotidien en France et se plongera notamment dans la préparation de la 30e journée de Ligue 1 Uber Eats. Un week-end qui verra s’affronter le PSG et l’Olympique Lyonnais au Parc des Princes. Pour l’occasion, c’est François Letexier qui sera au sifflet, comme l’a annoncé aujourd’hui la ligue sur son site officiel. L’arbitre fédéral sera assisté par Mehdi Rahmouni et Julien Aube. Le rôle de quatrième arbitre sera assuré par Gaël Angoula, quant le camion VAR sera occupé par Éric Wattellier et Abdelali Chaoui. François Letexier sera au sifflet pour la quatrième fois cette saison à l’occasion d’un match du Paris Saint-Germain (J3 vs Lens ; J21 vs LOSC ; 1/4 de CdF vs OGCN), pour des victoires a chaque fois pour le club de la capitale.