Christophe Jallet a joué pendant cinq ans au PSG (2009-2014). L’ancien latéral droit dorénavant consultant pour Téléfoot La Chaine a également joué à Lorient (2006-2009). Quelques heures avant le match au Parc des Princes entre ses anciens clubs (21 heures), Christophe Jallet s’est confié pour PSG TV. Son passage au PSG, sa relation avec les supporters…

Son passage au PSG

Jallet : “Je retiens énormément de bonnes choses. Paris m’a déjà permis de gagner des titres, chose que je n’avais pas réussi à faire auparavant. Et puis aussi de rejoindre l’équipe de France, car c’est un club avec une grande histoire. Me révéler sous les couleurs parisiennes m’a permis d’être visible aux yeux du sélectionneur des Bleus. Mais Paris m’a également apporté de belles histoires humaines car j’ai passé de très bons moments avec mes coéquipiers. Des amitiés se sont créées au cours de ces années, et je ne pourrai jamais les oublier. Ce sont devenus des amis pour la vie.”

Sa relation avec les supporters

Jallet : “Ça revient un peu à ce que je disais précédemment. On peut me reprocher mon niveau, mais on ne peut pas me reprocher mon investissement et c’est pour ça que beaucoup de personnes se sont reconnues en moi. On ne m’attendait pas forcément au départ car je venais de Lorient. Peu de supporters parisiens savaient qui j’étais et ont du se demander ce que c’était que ce recrutement. Mais à force de travail et d’abnégation, j’ai beaucoup progressé au contact de mes partenaires. Et puis je suis quelqu’un de cool avec de bonnes intentions. J’ai conscience de la chance que j’ai eu d’exercer ce métier dans de telles conditions, notamment à Paris. J’ai toujours été reconnaissant et fier de défendre ce club et ses supporters.“

Un pronostic

Jallet : “Je vois une victoire du PSG de part la différence de niveau entre les deux équipes. Mais ce sera une victoire accrochée. Je dirais un 2-1 pour le PSG.”