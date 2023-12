James Rodriguez reconnaît avoir recalé le PSG

James Rodriguez a été dans le viseur du PSG, il y a quelques années. Mais l’international colombien n’a jamais signé. Il a même recalé le PSG en 2014 pour rejoindre le Real Madrid.

James Rodriguez a été l’un des meilleurs joueurs des années 2010. Arrivé en Europe à Porto en 2010, il a explosé au Portugal et a ensuite rejoint l’AS Monaco durant le mercato estival 2013. Sur le Rocher, il a réalisé une très belle saison, avec 19 buts et 17 passes décisives en 52 rencontres. Des performances qui ont tapé dans l’œil de plusieurs grands clubs européens, dont le PSG. Mais l’actuel joueur de Sao Paulo (32 ans) a choisi de signer au Real Madrid.

A voir : Point sur la récupération de la blessure de Warren Zaïre-Emery

« Je voulais le Real Madrid »

Dans une interview accordée à la Chaîne Twitch de Pelicanger, il a expliqué avoir recalé le PSG et Manchester City avant de signer au Real Madrid. « Le PSG et City me voulaient. Les deux équipes sont venues avec des offres plus importantes que le Real Madrid, mais je voulais la gloire, je voulais le Real Madrid. Il n’y a rien de tel que le Real Madrid, indique James Rodriguez dans des propos relayés par Foot Mercato. Florentino Pérez m’a appelé et m’a demandé pour me convaincre : « Que veux-tu, de l’argent ou la gloire ? » J’ai dit que je voulais la gloire et il m’a répondu : « Eh bien, alors c’est fait.«