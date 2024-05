Alors que le PSG s’apprête à recevoir le BVB au Parc des Princes en match retour de demi-finale de Ligue des Champions, la tension monte autour de la rencontre. En marge de celle-ci, le média officiel du club a interrogé Javier Pastore afin que l’ancien numéro 27 Rouge & Bleu livre ses impressions à quelques heures du coup d’envoi.

L’apport des supporters à ce match

« Pour moi les supporters sont très importants, parce qu’on peut toujours compter sur eux, sur l’ambiance qu’ils mettent dans les tribunes et sur leur soutien. Et ce n’est pas seulement au Parc, en déplacement, à tous les matches … . L’ambiance est de plus en plus folle au fil des années, et je sais que les joueurs le ressentent quand ils sont sur le terrain ».

Le lien étroit entre les supporters et leur équipe

« C’est un public de passionnés. Et je suis argentin ! Les supporters passionnés, je connais ! Mais c’est vrai qu’ici à Paris, les gens aiment le club, ils sont d’un grand soutien et ils le font ressentir aux joueurs à chaque instant ».

Les souvenirs de Javier Pastore des grosses ambiances parisiennes

« Oui ! J’ai des souvenirs incroyables, de les voir nous attendre à l’aéroport après une victoire magnifique à l’extérieur par exemple. Je ne sais pas si c’est vraiment aussi dingue avec les autres clubs. Quand on est joueur du Paris Saint-Germain, on sent la passion des supporters tous les jours ! ».

L’appréhension à l’approche de PSG / BVB

« C’est un peu la même chose que contre Barcelone. Il faut gagner ce match retour, sauf que cette fois c’est à Paris. Les joueurs savent qu’ils doivent faire un grand match, on attendait cela d’eux à Barcelone, ils l’ont fait, il faudra refaire la même chose mardi soir contre Dortmund ».

Que veux voir Javier Pastore au Parc des Princes ce soir ?

« J’aime le football, j’aime le spectacle. J’espère voir un très grand match de football, avec un résultat favorable pour nous. Je n’attends qu’une chose, c’est de pouvoir éclater de joie ».