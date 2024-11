Ce dimanche après-midi (14 heures, Canal Plus), les Féminines du PSG se déplacent à Lyon pour la cinquième journée de l’Arkema Première Ligue. Jennifer Echegini s’est penché sur ce choc.

Malgré la désillusion de l’élimination en UEFA Women’s champions League lors des barrages contre la Juventus Turin, les Féminines du PSG ont réalisé un très bon début de saison en Arkema Première Ligue avec cinq victoires en cinq matches et une place de leader avec deux points d’avance sur Lyon, qui a laissé échapper des points contre le Paris FC (0-0). Ce dimanche après-midi, les Parisiennes se déplacent à Lyon pour le choc de la sixième journée. Elles tenteront de s’imposer dans le Rhône pour poursuivre leur début de saison sans faute et prendre cinq points d’avance en tête du championnat. Avant cette rencontre, Jennifer Echegini, attaquante qui a rejoint les Féminines du PSG cet été, s’est confié à PSG TV. Extraits choisis.

Ses premiers mois au PSG

« Je suis très heureuse ici, jouer pour un club comme le PSG est un honneur. Travailler dans cet environnement, au Campus, et faire partie de cette équipe, je ne peux être que reconnaissante. Je pense avoir progressé depuis que je joue aux côtés de joueuses aussi talentueuses, nous jouons des matches de haut niveau, et nous avons hâte de passer à la suite. »

Ce que cela représente pour elle de jouer au PSG

« Jouer pour ce maillot, c’est incroyable. C’est un club qui a une histoire riche, qui connait le succès, qui a eu des joueurs et des joueuses incroyables au fil des saisons. C’est un blason qui demande une certaine exigence, il faut savoir répondre aux attentes chaque fois qu’on enfile ce maillot. C’est un honneur de le porter, et un honneur de pouvoir dire qu’on a joué ou qu’on joue pour le PSG. C’est vraiment cool ! »

Le match contre Lyon

« Lyon est une grande équipe, c’est un adversaire redoutable. Il faut avoir confiance en nos qualités, il faut travailler dur et faire en sorte de faire le moins d’erreurs possibles. Il faudra jouer ensemble, être efficaces devant. Ce seront les facteurs les plus importants au moment d’aborder cette rencontre. Il faudra aussi faire attention à tous les détails, et faire de notre mieux ! »