Pas utilisé par Luis Enrique lors des deux dernières journées de Ligue 1, Randal Kolo Muani semble être dans une impasse au PSG. Un transfert cet hiver ne serait plus si utopique que ça.

Recruté pour 90 millions d’euros l’été dernier par le PSG, Randal Kolo Muani n’a jamais réussi à s’imposer aux yeux de Luis Enrique comme une pièce importante de son attaque. L’international français, qui réussi de bonnes performances avec les Bleus, est en difficulté sous le maillot parisien. Après une première saison à neuf buts et six passes décisives en 39 matches toutes compétitions confondues, il est encore plus au bout de la rotation lors de cet exercice 2024-2025, avec 10 matches joués pour deux titularisations et deux buts (375 minutes de temps jeu). Lors des quatre derniers matches du PSG, il n’a joué que neuf minutes.

A voir aussi : Daniel Riolo : « Après tout Kolo Muani n’est pas fait pour cette équipe »

Déjà des offres de de prêt avec option d’achat

Dans une impasse à Paris, alors qu’il aurait pu avoir du temps de jeu avec la blessure de Gonçalo Ramos, l’ancien de l’Eintracht Francfort pourrait quitter le PSG lors du mercato hivernal. Et selon les informations de Florian Plettenberg, l’attaquant pourrait même partir sous la forme d’un transfert un an et demi seulement après avoir signé à Paris. Le journaliste de Sky Sport Deutschland, le PSG et Randal Kolo Muani sont ouverts aux options où il pourrait obtenir du temps de jeu régulier. Florian Pletenberg indique aussi que les dirigeants parisiens ont sur la table plusieurs offres de prêt avec option d’achat pour leur attaquant. Des offres qui arrivent notamment d’équipes de Premier League.