Jeonbuk Hyundai / PSG : Marco Asensio heureux de son but et de la victoire

Pour son dernier match de préparation, le PSG l’a emporté face au club sud-coréen (0-3) du Jeonbuk Hyundai. La première victoire du Paris Saint-Germain au cours de la préparation estivale a été ponctuée par un but de Marco Asensio. Ce dernier a partagé ses sentiments dans la foulée de la rencontre.

Après le Japan Tour 2023 qui s’est achevé ce mardi avec une défaite (1-2) face à l’Inter Milan, le PSG s’est envolé pour la Corée du Sud avec Kang-In Lee en star de cette escapade. En effet, le numéro 19 parisien, de retour ses terres d’origines, permet au club de la capitale d’accroître sa popularité sur le continent asiatique. Cette dernière rencontre face au Jeonbuk Hyundai a été l’occasion pour Marco Asensio d’inscrire son premier but en Rouge & Bleu. En effet, après avoir vu ses coéquipiers mener 0-1 à partir de la 40e grâce à Neymar, l’Espagnol est entré en jeu à la 62e minute à la place d’Ismaël Gharbi avant de voir Neymar inscrire son doublé afin de creuser l’écart avec le club sud-coréen. Pour le troisième but de ce match, le Brésilien a de nouveau été un protagoniste en étant le passeur décisif grâce à une belle remise pour Marco Asensio qui envoi du plat du pied une frappe en pleine lucarne. L’ancien du Real Madrid a permis d’entériner la victoire parisienne avec le but du 0-3 : « Je suis très heureux de marquer mon premier but, et pour la victoire. Je crois que c’était important de terminer la tournée avec une victoire, donc je suis très heureux sur le plan personnel et pour l’équipe aussi, qui va de l’avant et qui monte en puissance« , a déclaré Marco Asensio au micro de PSG TV.

Toujours au micro du média officiel du club, Marco Asensio s’est confié sur la vie de groupe depuis son arrivée : « Tout se passe bien, avec les coéquipiers, avec l’entraîneur. C’est un groupe incroyable, l’ambiance est superbe, nous sommes en train de créer une équipe et nous le montrons déjà« . L’international espagnol est également revenu sur cette tournée estivale entre le Japon et la Corée du Sud : « Cette tournée, outre le fait que l’entraîneur nous transmet ses idées, sert également à unir tous les joueurs et tout le staff. Il y a une bonne ambiance et à partir de là nous devons construire une équipe comme nous le faisons pour jouer dans toutes compétitions qui nous attendent, et gagner« .