C’est un match à fort enjeu sportif et économique qui attend le PSG ce soir (21h, RMC Sport 1, Téléfoot) dans un Parc des Princes à huis clos. Si Istanbul Basaksehir n’a rien à gagner, si ce n’est un peu de gloire, dans le cadre de la J6 de la phase de groupes de l’UEFA Champions League, il peut fortement nuire au PSG en le battant. Pour faire simple, même si une défaite n’est pas forcément éliminatoire, Paris aura besoin d’un nul pour se qualifier et d’une victoire pour s’assurer la première place de la poule H aux dépens de Leipzig et Manchester United qui s’affrontent en Allemagne. Pour réaliser le match escompté, Canal Plus pense que Rafinha sera titulaire dans l’entrejeu du PSG ce soir (avec Marco Verratti et Danilo Pereira), dans un 4-3-3, et qu’Angel Di Maria sera sur le banc. Une titularisation du Brésilien en Ligue des champions, ce serait une première. Jusqu’à présent il est entré cinq fois en jeu lors des cinq premières journées de la phase de poules. En Ligue 1, Rafinha a fait ses preuves puisqu’il est le milieu de terrain du PSG qui a récupéré le plus de ballons (10.3 par match), qui a remporté le plus de duels (62%), et qui a donné le plus de dernières passes avant un tir au but (11).

Jessica Houara milite pour une titularisation de Rafinha ce soir. “Je regrettais de ne pas le voir en Ligue des champions parce qu’il a cette capacité à aller très vite vers l’avant, cette capacité à vite distribuer le ballon, à casser des lignes. Il y a sa capacité de percussion aussi, c’est un très bon récupérateur…il pouvait être aligné même s’il fallait défendre beaucoup. Il apporte quelque chose offensivement, il voit vite le jeu. Ses contrôles vont toujours vers l’avant. On le voit dans les attaques rapides, il trouve facilement Mbappé et Neymar. Ca se voit qu’il a le talent. Rafinha a été miné par les blessures, cela à pu nuire à sa carrière. Mais on sent que le talent est là !” a commenté Jessica Houara lors du Late Football Club.