Joao Cancelo s’attend à un match difficile contre le PSG

Qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions, le PSG va affronter le FC Barcelone. Joao Cancelo s’attend à une double confrontation difficile.

Après avoir éliminé la Real Sociedad en huitièmes de finale de la Ligue des champions (2-0/1-2), le PSG va retrouver un autre club espagnol en quart de finale de la compétition. Une équipe bien connue des Rouge & Bleu, elles qui se sont déjà rencontré à six reprises lors des douze dernières saisons de Champions League. Le match aller se jouera le 10 avril au Parc des Princes avant le match retour au stade de Montjuïc le 16. Deux rencontres attendues avec impatience par les supporters des deux équipes, mais également par les joueurs.

« Le PSG est une équipe avec un grand entraîneur, que j’apprécie beaucoup »

Dans une interview accordée à A Bola, Joao Cancelo, latéral droit du FC Barcelone a évoqué cette double confrontation contre le PSG, une équipe avec de grandes individualités. « En Ligue des champions, toutes les équipes sont fortes. Le PSG est une équipe avec de grandes individualités et un grand entraîneur, que j’apprécie beaucoup. Ce sera un match très difficile, mais nous allons essayer. Nous sommes Barcelone et nous allons essayer de jouer notre jeu et de gagner. » L’international portugais a également été élogieux envers Kylian Mbappé. « Je pense toujours que c’est un joueur à surveiller. Il est actuellement dans le top 3 mondial. Les deux autres ? Je suis fan de Bernardo Silva. J’ai également inclus Haaland, Kevin De Bruyne et Rodri. »