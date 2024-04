Joao Felix croit en la qualification du Barça contre le PSG

Demain soir (21 heures, Canal Plus, RMC Sport 1), le PSG reçoit Barcelone en quart de finale aller de la Ligue des champions. Joao Felix croit en la qualification du Barça en demi-finale.

Le PSG reçoit demain soir – au Parc des Princes – le FC Barcelone en quart de finale aller de la Ligue des champions. Une rencontre attendue avec impatience par les supporters des deux équipes. Qualifié pour ce stade de la compétition pour la première fois depuis trois ans, le club de la capitale voudra écarter son meilleur ennemi européen pour rallier le dernier carré de la Champions League. Mais le FC Barcelone ne l’entend pas de cette oreille. Joao Felix se dit confiant sur les capacités de son équipe à éliminer le PSG.

« Il faut élever le niveau par rapport à Naples«

« Mbappé et Dembélé ? Ils sont tous les deux très bons, mais le football, ce sont des duels et les dix joueurs ne les gagneront pas tous. Nous devons être bons défensivement pour pouvoir les arrêter ainsi que les autres. Il faut élever le niveau par rapport à Naples. Le PSG est meilleur que Naples et il va falloir faire un peu plus. Il a une grande équipe, bien entraînée, nous devons élever le niveau et utiliser nos forces, lance l’international portugais dans une interview accordée à Radio Catalunya. Entre le PSG et le Barça, je pense que ce sera nous, nous verrons. » Joao Felix a également encensé Kylian Mbappé. « C’est peut-être le meilleur attaquant du monde. J’aime sa façon de jouer. Qu’il vous reçoive dans les pieds ou qu’il aille dans l’espace, il est très rapide et a de la qualité. En d’autres termes, il est très décisif et fait la différence dans n’importe quelle équipe où il se trouve.«