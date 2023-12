Jocelyn Gourvennec : « Kylian, c’est ce qui se fait de mieux au monde »

À deux jours de la quinzième journée de Ligue 1 Uber Eats, le PSG reçoit le FC Nantes. Avant la rencontre, Jocelyn Gourvennec s’est confronté aux journalistes pour la traditionnelle conférence de presse.

Les attentes autour de la rencontre

« J’ai tout vécu, des matches accrochés, des nuls, des petites défaites, des grosses défaites, des grosses victoires aussi. La constante, c’est que ça reste une équipe très forte. Ils ont quelques absents mais ils ont un effectif avec d’énormes qualités, avec un très grand entraîneur qui a fait ses preuves. C’est costaud. Ils sont en tête du Championnat de manière logique, ils se sont redonnés un peu d’air, on les a un peu aidés aussi en battant Nice… Ils ont aussi le match de Dortmund qui va un peu leur trotter dans la tête, forcément. Je m’attends à jouer une équipe très forte. »

Comment gagner face au Paris Saint-Germain ?

« Quand on prépare un match en tant qu’adversaire du PSG, on se met dans notre préparation, on pense à nous, à travailler pour maîtriser ce qu’on peut maîtriser : le plan de jeu, les émotions… Comment sera Paris, ça, ce sont eux qui savent, on ne rentre pas dans cette équation. Mais on a fait une bonne semaine d’entraînement après Nice, on n’a pas senti d’euphorie. J’ai senti le groupe déterminé. Prenez-les individuellement, c’est très fort. Kylian, c’est ce qui se fait de mieux au monde. Il y a des mega-stars qui sont parties mais les joueurs qui sont là, sont très forts. Ramos, Barcola, Dembélé… Ils ont une grosse base, des habitudes de jeu. »