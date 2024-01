Après une soirée riche en rebondissements, les joueuses parisiennes ont assuré leur place en quarts de finale de l’UEFA Women’s Champions League. En affrontant le Bayern à Munich, les Parisiennes ont arraché un match nul avec détermination, finissant ainsi en tête de leur groupe.

Jocelyn Prêcheur, l’entraîneur de la section féminine du PSG a déclaré à l’issue de la rencontre : « C’était un match complètement fou, avec une intensité incroyable, de tous les instants. On avait bien démarré, on était plutôt bien en place offensivement et défensivement même si on dégageait j’ai pas senti de fébrilité, on a pas lâché. Alors qu’on avait pris la première demi-heure le contrôle et l’ascendant sur ce match, on a été trop timide et après on prend ce but et on sort complètement du match. Un début de deuxième mi-temps difficile, puis on revient au score et après y’a ce scénario complètement fou ce qui montre qu’on a encore beaucoup de choses à travailler », a-t-il analysé au micro de PSG TV. Le coach Rouge & Bleu, a ensuite loué l’état d’esprit de son groupe : « Maintenant là où elles ont été extraordinaires c’est qu’on s’est battu jusqu’au bout. Voilà c’est une constante qu’on a depuis pas mal de temps on lâche jamais rien et là on est allé chercher cette qualification dans les derniers instants du match. Même si dans la forme, il y’a beaucoup de choses à redire, on est quand même premier du groupe ce soir. Quand on sait qu’on a débuté avec 2 défaites, finir premier c’est quand même une énorme satisfaction et je suis très content de notre deuxième partie de parcours en Ligue des Champions« .

Toujours pour PSG TV, Jackie Groenen, milieu de terrain du club de la capitale, a confié avec émotion, à la fin du match : « C’est incroyable ! On était vraiment nerveuses en fin de match, c’était dur aujourd’hui, en fin de match aussi ou fallait pousser. On a marqué en contre attaque deux fois c’était bien. C’était pas notre meilleure première mi temps mais on s’est amélioré en deuxième mi temps. J’étais pas sur du score de l’Ajax c’est pour ça qu’on était très nerveuse aussi mais bon on a marqué 2-2 ça suffit pour la qualification et on est contente. On a la première place après les deux premiers matchs perdus, c’est un grand accomplissement« . Le tirage au sort pour les quarts et demi-finales de la Women Champions League se déroulera à Nyon, le 6 février à 13 heures.